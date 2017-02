Starker Wind, Regen und Schnee

Die Kaltfront von Sturmtief «Udo» über der Nordsee hat in der vergangenen Nacht den Jura und das Mittelland überquert und liegt derzeit an den Alpen. Durch den intensiven Regen ist die Schneefallgrenze verbreitet im Flachland bis in tiefe Lagen gesunken. Am Nachmittag folgen mit der Kaltfront des Randtiefs «Volkmar» wiederum Sturmböen.

Nachdem in der ersten Nachthälfte und auch nach Mitternacht besonders im Jura und am Jurasüdfuss noch starker bis zeitweise stürmischer West- bis Nordwestwind wehte mit Böen um 80 bis 90 Kilometern pro Stunde, liess dieser rasch nach. Die Kaltfront von Tief «Udo» zog dann vom Jura in Richtung Alpen und brachte innert drei bis vier Stunden vom Genfersee bis nach Schaffhausen verbreitet 15 bis gegen 30 Liter Regen pro Quadratmeter, dies berichtet «meteonews».

In den Alpentälern wehte derweilen ein mitunter stürmischer Föhn mit Böen bis 100 Kilometern pro Stunde, auf dem Gornergrat sogar mit 113km/h. In den nächsten Stunden klingt der Niederschlag zunächst vielerorts ab, es folgen besonders um die Mittagszeit auch längere trockene Abschnitte.

Am Nachmittag erreicht uns die Kaltfront von Randtief «Volkmar», die Schauertätigkeit nimmt wieder zu, lokal sind auch Blitz und Donner nicht ausgeschlossen. Die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen 800 und 1100 Metern, sinkt abends bis ins Rhontetal. Der Dienstag bringt Höchstwerte zwischen 0 und 9 Grad.

noa

28. Februar 2017, 08:09

