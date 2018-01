Bahnstrecke zwischen Visp und Täsch wieder befahrbar

Am Freitag vermeldete die MGBahn die Freigabe der Zugverbindung ins Mattertal. Nur kurz später standen die Züge erneut still. Wegen einer Fahrleitungsstörung verkehrten wieder Ersatzbusse. Nun kurz nach 17.30 Uhr konnte die Störung behoben werden.

Die MGB-Züge von Visp nach Täsch verkehren wieder fahrplanmässig. Die erste Abfahrt ab Visp erfolgte um 17.41 Uhr, ab Zermatt um 18.13 Uhr.

Nach umfangreichen Räumungsarbeiten und mehrtätigem Unterbruch konnte die Bahnstrecke zwischen Visp und Täsch am Freitagmittag in Betrieb genommen werden. Die Strecke von Visp nach Zermatt sei wieder durchgängig mit der Bahn befahrbar, informierte die MGBahn am Morgen. Die ersten Züge verkehrten fahrplanmässig um 12.08 Uhr ab Visp und um 12.13 Uhr ab Zermatt. Am Nachmittag folgte dann kurz vor 15.00 Uhr aber erneut eine Schliessungsmeldung.

12. Januar 2018, 17:56

