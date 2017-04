Schüler aus Chamoson ausser Lebensgefahr

Die beiden bei einem schweren Verkehrsunfall in Chamoson verletzten Schüler im Alter von 14 und 16 Jahren befinden sich ausser Lebensgefahr. Sie waren am Montag an einer Bushaltestelle von einem Auto erfasst worden.

Einer der beiden Jugendlichen wurde ins Spital von Sitten gebracht, der andere mit einem Helikopter ins Universitätsspital Lausanne (CHUV) gefahren. Sie befinden sich ausser Lebensgefahr, wie die Walliser Kantonspolizei am Dienstag angab.

Zum Unfall war es am Montag gekommen. Ein Auto war in die Bushaltestelle in Chamoson geprallt, nachdem es zuvor mit einem Lastwagen kollidiert war. An der Bushaltestelle befanden sich weitere Schulkinder, die aber unverletzt blieben.

11. April 2017, 11:39

