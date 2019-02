44 Walliser fürs Finale qualifiziert

Am «Grand Prix Migros» in Grächen sicherten sich 41 Oberwalliser und 3 Unterwalliser ein Finalticket. Foto: zvg

Am vergangenen Wochenende haben sich in Grächen mehr als 450 jungen Skirennfahrer beim siebten Ausscheidungsrennen des «Grand Prix Migros» gemessen. Die schnellsten drei Mädchen und Jungen jeder Kategorie sicherten sich ihr Ticket für das nationale Saisonfinale vom 28. bis 31. März in Sörenberg.

Am Samstag galt es für die junge Skirennfahrer zwischen acht und 16 Jahren ernst: In Grächen kämpften sie um die Finalqualifikation des nach Angaben von Swiss-Ski grössten Kinder- und Jugendskirennens der Welt. Am schnellsten unterwegs waren die einheimischen Teilnehmer: 41 Oberwalliser und 3 Unterwalliser sicherten sich ein Finalticket.

Den Tagessieg auf der grossen Piste holte sich bei den Buben Giuliano Fux (2005) aus St. Niklaus. Bei den Mädchen schaffte Eléa Dupasquier (2004) aus Avry-devant-Pont die beste Zeit. Auf der kleinen Piste waren Alena Abgottspon (2009) aus Staldenried und Andrin Kalbermatter (2009) aus Niedergesteln die Schnellsten.

Für weniger ambitionierte Teilnehmer bot Swiss-Ski eine Breitensportserie an und im «Grand Prix Migros»-Dorf standen unterhaltsame Spiele und Promotionsstände bereit.

Das achte von 13 Ausscheidungsrennen findet am Sonntag, 24. Februar auf der Klewenalp statt.

pd/tma

20. Februar 2019, 15:23

Artikel teilen