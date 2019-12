CC Oberwallis ist Schweizer Cupsieger

Der CC Oberwallis gewinnt mit dem Team Stern den Curling Schweizer Cup bei den Frauen.

In Biel fand die zweite Austragung des Schweizer Cups statt. Sämtliche Schweizer Elite-Teams kämpften um die Trophäe und wertvolle Punkte für das World Ranking. Bei den Frauen hatten sich acht Teams angemeldet, welche ein Triple-Knockout Turnier spielten und so wurden die Halbfinalplätze ermittelt.

In der ersten Runde traf das Team vom CC Oberwallis auf Wetzikon. Dabei mussten sich mit die Mannschaft mit Skip Elena Stern mit 4:8 geschlagen geben. In der zweiten Runde sicherte sich der CC Oberwallis den Sieg gegen Limmattal mit 7:5. In der dritten Runde gab es eine Niederlage mit 3:6 gegen Luzern. Danach kam es im vierten Spiel noch einmal zum Duell gegen Limmattal. Diesmal setzte sich das Team CC Oberwallis mit 8:6 durch. Im nächsten Spiel wartete der Titelverteidiger Aarau auf das Team Stern. Gegen das beste Schweizer Team setzte sich der CC Oberwallis mit 7:3 durch. Der Siegeszug der Oberwalliserinnen ging auch in der 7. Runde weiter. Hier kamen sie zu einem 7:5-Sieg gegen Zug.

So sicherte sich der CC Oberwallis die Qualifikation für den Halbfinal. Der Gegner hier hiess Langenthal. In einem spannenden Spiel gewann Elena Stern mit ihrem Team mit 8:6 und schaffte den Einzug in das grosse Finale. Hier kam es noch einmal zum Duell gegen Wetzikon. Der CC Oberwallis wollte da die Revanche für die Niederlage in der ersten Runde. Und die gelang. Bald lagen sie nach dem zweiten End mit 4:0 in Führung. Diese verteidigten sie anschliessend souverän. Mit einem Dreierhaus im siebten End sicherte der CC Oberwallis den Sieg mit einem Score von 8:4. Im kleinen Final siegte Langenthal gegen Luzern mit 7:6.

22. Dezember 2019, 17:18

