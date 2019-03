Oberwalliser gehen leer aus

Bei der Skialpinismus-WM in Villars gabs für die Oberwalliser im Individual – nach den starken Leistungen im Sprint am Sonntag – eine leise Enttäuschung. Martin Anthamatten sorgte mit Rang 10 für das beste Resultat.

Medaillen hatten aus Oberwalliser Sicht im Individual nicht unbedingt erwartet werden können. Gold und Silber gingen an die favorisierten Italiener: Robert Antonioli, im Sprint Dritter, gewann vor Michele Boscacci. Bester Schweizer war Werner Marti als Fünfter. Die Oberwalliser Martin Anthamatten und Iwan Arnold folgten auf den Rängen 10 und 14.

Bei den Frauen musste Victoria Kreuzer das Rennen schon früh aufgeben. «Ich musste einsehen, dass es nichts bringt, für ein schlechtes Rennen Energie zu verpuffen. Mein Ziel an der WM in Villars ist das Vertical vom Mittwoch. Ich hoffe, dass sich nun die Anspannung etwas löst und dass ich mich gut erholen werde», so die Fiescherin. Gewonnen wurde das Rennen von der Französin Axelle Mollaret.

Lesen Sie mehr zur Skialpinismus-WM im Walliser Bote vom Mittwoch.

alb

12. März 2019, 12:26

