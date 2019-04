Geglückter Saisonauftakt für Schwingklub Oberwallis

Schwingen | Sechs Schwinger beim Hallenschwingen in Aigle

Der Schwingklub Oberwallis war in Aigle mit sechs Athleten vertreten. Foto: zvg

Am vergangenen Samstag hat in Aigle ein Hallenschwingen stattgefunden. Vom Schwingklub Oberwallis nahmen insgesamt sechs Schwinger am Anlass teil.

Ingesamt traten beim Hallenschwingen in Aigle (VD) 77 Aktivschwinger und 116 Jungschwinger an. Der Schwingklub Oberwallis stellte zwei Aktivschwinger und vier Jungschwinger.

Bester Jungschwinger war Ivan Gsponer (3 Siege, ein Gestellter). Gsponer verpasste eine Auszeichnung nur knapp. Bei den Aktivschwingern klassierte sich Alain Fercher (3 Siege) als bester Oberwalliser auf dem 12. Platz.

