Walliser dominieren

Am Mittwoch hat zum 4. Mal die Ultra-Tour Monte Rosa, mit Start- und Zielort in Grächen, begonnen. Und bereits konnte der Sieg eines Wallisers gefeiert werden.

Am Donnerstag um 4 Uhr morgens gestartet, traf am Freitag gegen 13 Uhr bereits der Gewinner der 170 Kilometer Ultra-Kategorie Matthieu Girard aus Verbier mit einer Gesamtzeit von 32 Std. 59 Min. 33 Sek. in Grächen auf dem Dorfplatz ein. Hand in Hand liefen die beiden zweitplatzierten, der Japaner Kenichi Yamoto sowie der Schweizer Yan Balduchelli, mit einer Zeit von 33 Std. 10 Min. 44 Sek. ins Ziel.

Die rund 420 Läuferinnen und Läufer starteten dieses Jahr in drei verschiedenen Kategorien: 4-Tage-Ultra, Ultra 100 Kilometer und Ultra 170 Kilometer. Dabei werden bis zu 11‘300 Höhenmeter zurückgelegt. Die Ankunft der Läufer des Ultra 100 Kilomter wird am Samstag ab 6 Uhr, die des 4-Tage-Ultra am Samstag ab 12 Uhr auf dem Dorfplatz in Grächen erwartet.

Begleiter und Zuschauer können am Samstag ab 11 Uhr morgens auf dem Dorfplatz Festbetrieb mit musikalischer Unterhaltung geniessen. Um 16.30 Uhr dürfen alle interessierten Kinder von 5 bis 12 Jahren beim Kinderrennen ihr Können unter Beweis stellen. Ab 18.30 Uhr finden die Rangverkündigung sowie die Abschlussfeier auf dem Dorfplatz statt.

07. September 2018, 15:21

