Walliserin Yael Margelisch fliegt aufs Podest

Paragliding | Paragliding World Cup 2019 in Brasilien

Yael Margelisch am Paragliding World Cup 2019 in Brasilien. Foto:

Die Pilotin Yael Margelisch aus Verbier schafft es am Paragliding World Cup 2019 auf den zweiten Platz. Bei den Männern kann Michael Sigel aus Kandersteg seinen Titel nicht verteidigen und platziert sich auf dem 14. Platz. In der Nationenwertung liegt das Schweizer Team auf dem 3. Rang.

Der Paragliding World Cup 2019 vom 19. bis 30. März in Baixo Guandu in Brasilien, endet für das Schweizer Team mit zwei Erfolgen und mit einer Enttäuschung. Die Walliserin Yael Margelisch kann ihre Topform in Brasilien unter Beweis stellen und schafft im Gesamtklassement den Sprung aufs Podest.

Weniger erfolgreich waren die Schweizer Männer. Der Vorjahressieger Michael Sigel startete zu Beginn zwar sehr gut, doch er konnte seine Performance nicht halten. Zwar konnte der 31-Jährige in zwei Durchgängen mit dem 1. Rang punkten, im Gesamtklassement reichte es aber nicht für die Titelverteidigung. Michael Sigel beendet den Superfinale in Brasilien auf dem 14. Rang hinter seinem Landsmann Stefan Wyss aus Ringgenberg. Damit ist Wyss mit seinem 13. Rang bester Schweizer.

Immerhin kann sich das kleine Schweizer Team über den 3. Rang in der Nationenwertung freuen. Mit im Schweizer Team sind Michael Sigel (Kandersteg), Stefan Wyss (Ringgenberg), Andreas Nyffenegger (Lyssach), Dominik Breitinger (Worben), Yael Margelisch (Verbier) und Davide Licini (Mettmenstetten).

01. April 2019, 13:54

