Zwei Oberwalliserinnen am Schweizer Jugend-Cup

Selektioniert. Xenia Gallo und Elin Kluser vom OW88 durften sich in Burgdorf mit den schnellsten nationalen Schwimmerinnen ihrer Altersklasse messen. Foto: zvg

Der diesjährige Jugendcup fand an diesem Wochenende in Burgdorf statt. Der Schwimmverein Oberwallis (OW88) war mit zwei Schwimmerinnen im Team der Region Westschweiz (RSR) vertreten, das den diesjährigen Nationalen Jugendcup-Final souverän gewinnen konnte.

Der Schweizerische Jugendcup ist ein Vergleichswettkampf der fünf Schweizerischen Regionalverbände, eine Vereinsmeisterschaft der Regionen. Es müssen je zwei Schwimmer pro Altersklasse, Geschlecht und Disziplin, sowie Staffeln jedes einzelnen Regionalverbandes gemeldet werden.

Xenia Gallo (2005) und Elin Kluser (2007) vom OW88 haben das erforderliche Aufgebot für das Team des Regionalverbandes RSR erhalten und durften sich in Burgdorf mit den schnellsten nationalen Schwimmerinnen ihrer Altersklasse messen.

Gallo und Kluser konnten anhand ihrer starken Leistungen die persönlichen Saisonbestzeiten in der 25m-Kurzbahn teilweise nochmals klar unterbieten und schwammen in vier der fünf Einzelrennen unter die schweizerischen Top-Fünf ihres Jahrgangs. Die ausgezeichnete Teamleistung der RSR in den 50m Freistil-und 50m Vierlagen-Staffeln der Jahrgänge 2005 und 2007 rundete für die beiden Schwimmerinnen ein erfolgreiches Wochenende ab.

pd/msu

15. April 2019, 08:51

