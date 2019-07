Benedikt Hoffmann Marathon-Sieger

Der Deutsche Benedikt Hoffmann gewann den 18. Gornergrat Zermatt Marathon auf der Original-Distanz in einer Zeit von 3:04:59 Stunden. Bester Oberwalliser war der St. Niklauser Thomas Gruber auf Rang 13. Marathon- Siegerin bei den Damen wurde bereits zum vierten Mal die Französin Aline Camboulives.

Auf der Halbmarathon-Distanz bei den Damen stellte die zweifache Berglauf-Europameisterin Martina Strähl in in 1:54:59 Stunden einen neuen Streckenrekord auf. Strähl unterbot damit den Vorjahres-Rekord der Laldnerin Sabine Kuonen, die sich diesmal mit Rang 7 begnügen musste. In derselben Kategorie lief Martin Anthamatten auf Rang 2 . Er musste dem Berner Dominik Rolli den Vortritt lassen, der die Strecke in 1:39:25 Stunden zurücklegte.

Eine Erfolgsmeldung gab es bei der Ultra-Distanz auf den Gornergrat: Der Natischer Matthias Imsand lief auf den starken 2. Rang und verlor nur eine Minute auf den Sieger Sammy Schu. Ultra-Siegerin bei den Damen wurde zum dritten Mal in Folge die Bernerin Simone Hegner.

