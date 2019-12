Das Nati-Aufgebot für die NaturEnergie Challenge steht

Für die Schweizer Nationalmannschaft steht das Heimturnier in Visp bevor. Headcoach Patrick Fischer hat sein Kader für die erste NaturEnergie Challenge bekannt gegeben.

Im Oberwallis geht in der kommenden Woche die erste NaturEnergie Challenge über die Bühne. Die Schweizer Nationalmannschaft trifft in der Lonza Arena in Visp am Donnerstag, 12. Dezember, auf Norwegen und am Freitag, 13. Dezember, auf Russland oder die Slowakei. Nationaltrainer Patrick Fischer hat für das Heimturnier 22 Spieler selektioniert. Insgesamt figurieren zehn Spieler im Kader, die im vergangenen Frühjahr an der WM in der Slowakei im Einsatz standen - darunter auch Sven Andrighetto, der seit dieser Saison für Avangard Omsk in der russischen KHL aufläuft. Verteidiger Dominik Egli, der kürzlich am Deutschland Cup sein Länderspiel-Debüt gab, ist erneut Teil der Auswahl von Patrick Fischer. Und mit Dario Trutmann von den ZSC Lions könnte ein Spieler in Visp seine Premiere im Dress der A-Nationalmannschaft feiern.

Das Team wird am Dienstag, 10. Dezember, in Visp einrücken. Am Dienstag und Mittwoch stehen drei Trainingseinheiten auf dem Programm. Vom EHC Biel, HC Lausanne und EV Zug reisen keine Spieler nach Visp: Da sie - nebst dem ordentlichen Meisterschaftsbetrieb in der National League - binnen einer Woche in den Hin- und Rückspielen der Viertelfinals der Champions Hockey League zusätzlich bereits zweimal auf internationalem Parkett im Einsatz stehen, verzichtet Patrick Fischer in Absprache mit den jeweiligen Clubs darauf, Spieler dieser Clubs aufzubieten. Dies, um eine Überbelastung der Spieler zu verhindern.

04. Dezember 2019

