Ein Stürmer und ein Rückkehrer beim HC Siders

Der HC Siders verpflichtet den Stürmer Thomas Heinimann und den jungen Verteidiger Léo Agrusti, der zuvor schon für den Club auf dem Eis stand.

Der in der letzten Saison von Genf-Servette geliehene Stürmer Thomas Heinimann buchte letzte Saison mit dem HC Siders in 33 Spielen 32 Punkte (15 Tore und 17 Assists), teilen die Verantwortlichen am Dienstag mit. Bevor er zum HC Siders stiess, spielte er in seiner noch jungen Karriere schon 114 Spiele in der Nationalliga für Ajoie, Olten und Genf-Servette. Zudem trug er mehrfach das Leibchen der Nationalmannschaft mit der U16, U17, U18, U19 und U20. Thomas Heinimann hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Der Verteidiger Leo Agrusti (20) spielte bis in der Mini-Klasse beim HC Siders. 2014 verliess er die Sonnenstadt und ging nach Genf. Er konnte mit den Novizen-Eliten (1x) und den Junioren-Eliten A (2x) von Genf-Servette den Schweizermeistertitel feiern. Agrusti wurde ebenfalls für die U16 und U17-Nationalmannschaft aufgeboten. Auch er hat einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

pd/tma

11. Juni 2019, 10:37

