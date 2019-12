Enttäuschung für Benjamin Weger

Benjamin Weger muss sich im ersten Einzelwettkampf der neuen Saison mit dem 47. Rang begnügen.

Nach den Staffelrennen stand am Sonntag das erste Einzelrennen im Biathlon-Weltcup auf dem Programm. Beim Sprintrennen über 10 km in Östersund galt es zum ersten Mal die Treffsicherheit im Schiessstand und die Schnelligkeit in der Loipe zu beweisen. Der Gommer Benjamin konnte beim Schiessen noch nicht überzeugen. Im ersten Schiessen in der Liegendstellung traf er beim letzten Schuss nicht ins Schwarze. So war er im Zwischenklassement nur auf dem 50. Rang.

Beim Stehendschiessen verfehlte der Oberwalliser zwei Scheiben. So verlor er nochmals fünf Ränge. In der letzten Runde schaffte es Weger noch einmal zuzusetzen. So verbesserte er sich um acht Ränge auf den 47. Platz. In der Loipe konnte Weger einigermassen mithalten. Da war er der schnellste Schweizer auf dem 21. Rang.

Insgesamt bester Schweizer war Mario Dolder auf dem 17. Rang. Er hatte einen Schiessfehler. Jeremy Finello erreichte drei Sekunden hinter Weger den 50. Platz. Serafin Wiestner kam als vierter Schweizer auf den 59. Rang. Johannes Thingnes Bö hiess der Sieger des ersten Sprints dieses Winters. Der überragende Norweger der vergangenen Saison siegte vor seinem Bruder Tarjei Bö und dem Russen Matwei Jelissejew. Am Mittwoch folgt in Östersund das Einzelrennen über 20 km.

