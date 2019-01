Erneute Niederlage

Der FC Sitten hat sein letztes Testspiel im Rahmen des Trainingslager im türkischen Belek gegen den FC Bohemians Prag 1905 mit 0:1 verloren.

Die Prager liegen in der tschechischen «Fortuna Liga» derzeit auf dem 13. Tabellenplatz. Den Gegentreffer in der vierten Spielminute konnte der Walliser Super-Ligist nicht mehr korrigieren. Insgesamt gab Trainer Murat Yakin im letzten Testspiel der Vorbereitung 20 Spielern die Chance, sich noch einmal zu zeigen.

Die Mannschaft weilt noch bis am Samstag in der Türkei, bevor es eine Woche später am 3. Februar erstmals wieder ernst gilt. Dann trifft der FC Sitten im ersten Rückrunden-Spiel auswärts auf den FC Luzern.

tad

22. Januar 2019, 17:04

