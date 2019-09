Erster Sieg für die Löwinnen in der NLB

Mit einer geschlossenen Teamleistung entscheiden die Lions vor heimischem Publikum das erste Romandie-Derby gegen den UC Yverdon in der NLB mit 3:2 knapp für sich.

Der UHC Visper Lions und der UC Yverdon starteten nervös in die Partie, konnten jedoch vorerst nicht von Fehlern des Gegners profitieren. Keinem Team gelang es, das Spieldiktat an sich zu reissen. Kurz vor Drittelsende fing Parvex einen gegnerischen Pass ab und lancierte Laura Zurbriggen. Diese machte Zug aufs Tor und legte anschliessend für Melina Zurbriggen auf, welche den Konter erfolgreich abschloss. Mit dieser knappen 1:0-Führung ging es in die erste Pause.

Im zweiten Drittel hatten die Löwinnen das Geschehen weitgehend unter Kontrolle. Nach fünf Minuten erhöhte Samira Bumann auf Pass von Schenk durch einen sehenswerten Drehschuss auf 2:0. Ein unnötiger Stockschlag seitens der Visperinnen ermöglichte dem UC Yverdon einen Freistoss aus gefährlicher Position. Der Ball wurde unglücklich abgelenkt und die Gäste verkürzten auf 2:1. Die Visperinnen liessen sich nicht beirren und machten weiter Druck. Coralie Landmesser gelang es in der offensiven Zone, den Ball zu erobern und alleine aufs Tor zu ziehen. Abgeklärt bezwang sie die Torhüterin mit einem frechen Lupfer und stellte so den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Dies war zugleich der Pausenstand.

Für das letzte Drittel nahmen sich die Visperinnen vor, defensiv kompakt zu stehen und so unnötige Konter vermeiden. Dies gelang zu Beginn gut und das Heimteam liess keine Chancen zu. Nach vier Minuten führte ein weiterer Stockschlag zu einer guten Freistossmöglichkeit für die Gäste, welche diese Chance nutzten und den erneuten Anschlusstreffer erzielten. Die Gäste versuchten mittels hohen Bällen Druck auf das Visper Tor zu machen. Mit einer kämpferischen sowie abgeklärten Teamleistung und einer stark aufspielenden Michelle Lobsiger im Tor brachten die Löwinnen den Vorsprung über die Zeit. Sie sicherten sich so den ersten Sieg in der NLB.

Am kommenden Wochenende steht eine Doppelrunde auf dem Programm. Zuerst treten die Damen auswärts auf den UH Appenzell, bevor am Sonntag der UH Lejon Zäziwil um 14 Uhr in der BFO in Visp gastiert.

en

24. September 2019, 15:14

Artikel teilen