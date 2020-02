Knapp unterlegen

HC Siders | Eine 2:4-Niederlage in La Chaux-de-Fonds

Der HC Siders verlor in La Chaux-de-Fonds mit 2:4 und damit zum dritten Mal in Folge.

In einem Spiel, in dem es Siders um nichts und La Chaux-de-Fonds höchstens noch um Rang 7 statt 8 ging, brachte Devesvre die Gäste früh (3.) in Führung. Das Heimteam reagierte umgehend mit einem Doppelschlag ehe Asselin (15.) das Spiel noch vor der ersten Drittelpause ausglich.

Bei Spielmitte ging La Chaux-de-Fonds mit 3:2 in Führung. Dieses Resultat hatte bis in die Schlussminute Bestand, ehe die Neuenburger mit dem 4:2 alles klar machten.

tad

01. Februar 2020, 18:38

Artikel teilen