Oberwalliser Doppelsieg auf der Gemmi

Bei der Teamwertung des diesjährigen Gemmi-Triathlons gab es einen Dreikampf um die Podestplätze. Schliesslich fiel die Entscheidung um den Sieg in einem spannenden Finish. Nach 1:58:36 h konnte am Schluss das Team „Kens Bikeshop/ Bayardrunning“ in der Besetzung Carmen Furrer als Schwimmerin, Claudio Furrer auf dem Velo und Fredy Hug als Schlussläufer aufs oberste Treppchen steigen. Auch das „Team WooNutrition“ zog kurz vor dem Gemmipass noch am lange führenden Team „Bains de Géronde“ vorbei. Das zweitklassierte Team mit Noemie und Christian Biffiger sowie Andreas Ammann hatte im Ziel einen Rückstand von etwas mehr als einer Minute auf die Siegermannschaft.

Auf dem vierten Rang folgte die Mannschaft "Gemmitrupp“ mit Alfons Brigger, Emil Braun und Steve Kippel. Den 5. Rang belegte das Team „Catch us you can“ mit Flavio Seematter, Simon Ruff und Stefanie Schmid. Die „Baltschieder Boys“ folgten auf dem 6. Rang. Sie absolvierten den Teamwettkampf in der Besetzung Jerun Voeten, Samuel Kehl und Gian Russi.

Schnellster Schwimmer im Gerundensee war Christian Broccard vom Team „Bains de Géronde“. Die schnellste Zeit auf der Velostrecke von Siders nach Leukerbad hatte Claudio Furrer. Auf der Laufstrecke zum Gemmipass war Andreas Amman der Schnellste.

Trotz etwas verhangenem Himmel fanden die Athleten ideale Bedingungen vor. 19 Grad warmes Wasser liess einige gar ohne Neopren ins Wasser steigen. Auf dem Velo gings dann bei 12 Grad und trockenen Strassen zügig hoch nach Leukerbad. Nur ganz oben auf der Gemmi war es dann doch etwas frischer. Alle freuten sich jedoch, dass nach zwei Jahren Ersatzlaufstrecke der Zieleinlauf wieder auf der Gemmi stattfinden konnte.

08. September 2019, 17:00

