Siders startet hoffnungsvoll in die neue Saison

Eishockey | Am Samstag empfängt der HC Siders zum ersten Mal nach dem Konkurs wieder ein Team der Swiss League in der Grabenhalle

Der HC Siders startet am Freitag in die neue Eishockeysaison. Im Gepäck haben die Sonnenstädter zwei neue Kanadier und ein junges Team gespickt mit einheimischen Spielern.

Nach dem ersten Cupspiel am Mittwoch gegen Lausanne beginnt für den HC Siders nun die neue Eishockeysaison. Los geht das Sportprogramm für die Mittelwalliser am Freitagabend im Tessin gegen die Biasca Ticino Rockets.

Am Samstag empfängt der HC Siders dann den HC Thurgau. Zum ersten Mal seit sechs Jahren - nach dem Konkurs und den schnellen Wiederaufstiegen - ist wieder ein Team der Swiss League in der Grabenhalle zu Gast. Am Mittwoch steigt dann das grosse Derby gegen den Kantonsrivalen, den EHC Visp um 19.45 Uhr in der neuen Lonza Arena.

Die Vorbereitung auf die Eishockeymeisterschaft 2019/20 ist für den HC Siders recht positiv verlaufen. Das Team konnte mehrere Siege gegen ebenbürtige Gegner feiern. Aber auch Niederlagen wie beispielsweise gegen den SC Langenthal fielen relativ knapp aus.

Zum Team des HC Siders gehören mehrere Routiniers wie der Verteidiger Goran Bezina, Torhüter Remo Giovannini und Stürmer Remy Rimann. Die jungen Spieler um Loic Vouardoux, Léo Agrusti oder auch Noah In-Albon müssen sich noch beweisen. Torhüter Remo Giovannini freut sich auf die kommende Saison. Er betont gegenüber rro aber auch, dass man in der neuen Liga Lehrgeld zahlen müsse. Dany Gelinas seinerseits freut sich auf das Derby gegen Visp und den damit verbundenen Emotionen.

gm

13. September 2019, 14:34

