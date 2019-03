Spiel 5 muss entscheiden 

Der HC Siders muss sich weiter gedulden. Nach der Niederlage in Martinach kommt es am Samstag zum entscheidenden fünften Spiel um den Aufstieg in die Swiss League.

Siders ging durch Kyparissis und Massimino zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung, gab das Spiel in der Folge aber aus der Hand. Valais-Chablais drehte das Spiel noch vor der zweiten Drittels-Pause, wobei die Gäste in der eigenen Zone die letzte Konsequenz vermissen liessen.

Der Ausgleich von Meyrat in der 47. Minute änderte nichts daran, dass Valais-Chablais die zwingendere Mannschaft war. Das Heimteam erzwang in der 59. Minute die erneute Führung und erzielte noch zwei weitere Tore zum am Ende zu hohen 6:3-Schlussresultat.

25. März 2019, 23:11

