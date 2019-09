Ein grosse Herausforderung für die Visperinnen

Ende März schafften die Damen des UHC Visp den Aufstieg in die zweithöchste Schweizer Liga. In dieser Saison wollen die Visperinnen den Ligaerhalt in der NLB schaffen.

Die Visperinnen des UHC Visp haben sich unter der Leitung von Trainer Jonas Gruber intensiv auf die neue Saison vorbereitet. Anfang Juli begann das Sommertraining. Da wurde zuerst an der Kondition und Physis gearbeitet. Seit August trainierte das Team in der Halle. Pro Woche ist in dieser Saison ein Training mehr auf dem Programm. In der Halle wurden dann auch taktische Übungen absolviert und Angriffsauslösungen trainiert. Gegenüber der Aufstiegssaison wurde das Kader mit vier Spielerinnen verstärkt. Aus Australien kommt die Spitzenspielerin Alexandra Staib ins Oberwallis. "Sie hat früher schon einmal bei Unihockey Berner Oberland gespielt. Dank den guten Kontakten mit dem Berner Klub gelang es uns diese Spielerin für drei Monate zu verpflichten," erklärt Trainer Jonas Gruber. "Sie bereitet sich nun bei uns auf die Weltmeisterschaft vor."

Das Saisonziel für die Visperinnen ist sicher der Ligaerhalt. Trainer Jonas Gruber möchte mit seinem Team unter den ersten Acht klassiert sein. Dies würde die Qualifikation für die Playoffs und der Ligaerhalt bedeuten. "Ich glaube, dass zwei bis drei Mannschaften sicher in unserer Reichweite liegen. So kennen wir zum Beispiel das Team von Yverdon recht gut. Gegen die Waadtländerinnen haben wir schon einige Male gute Resultate erzielt." Die Saison beginnt für die Visper Lions mit einem Auswärtsspiel gegen die Hot Chilis Rümlang-Regensdorf. Am Sonntag folgt das Cupspiel in Visp gegen Wizards Bern Burgdorf. "Es ist sicher eine Ehre gegen ein Topteam aus der Nationalliga A antreten zu können. Das wird sicher eine coole Sache", ist Trainer Gruber überzeugt. "Sicher sind die Bernerinnen die grossen Favoriten. Aber im Cup ist vieles möglich."

13. September 2019

