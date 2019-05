Walliserin Yael Margelisch stellt Paragliding-Weltrekord auf

Yael Margelisch in Aktion in luftigen Höhen. Foto: zvg

Yael Margelisch aus Verbier flog am 1. Mai ein geschlossenes Dreieck von 264 Kilometern und überbot damit den Weltrekord der Frauen im Paragliding um 40 Kilometer. Swiss League reichte den Rekord nun beim internationalen Luftfahrtverband FAI zur Bestätigung ein.

Margelisch startete gemäss Mitteilung vom Freitag am Morgen des 1. Mai in St. Hilaire (F) bei einer sehr tiefen Wolkenuntergrenze. Die Flugbedingungen hätten sich stetig verbessert und die Thermik sei stärker geworden. Die junge Paragliderin wagte sich weiter als geplant und flog Richtung Grenoble, bis sie schliesslich nach neuneinhalb Stunden am Ausgangspunkt in St. Hilaire wieder landete. «Ein perfekt geschlossenes Dreieck», so die Verantwortlichen von Swiss League (Schweizerischer Hängegleiter-Verband).

Nicht geplant

In dieser Zeit habe die 28-jährige Skilehrerin eine Strecke von 264 Kilometern zurückgelegt und damit den Weltrekord aus dem Jahr 2016 von Michaela Brandstätter (AUT) um 40 Kilometer überboten. Die Pilotin freue sich riesig über ihren Rekord, insbesondere weil sie ihn gar nicht geplant hatte: «Ich hatte keine Erwartungen an diesem Morgen, da die Wolkenbasen sehr niedrig waren.» Die Walliserin flog die Strecke zusammen mit dem Flügelmann Clement Latour. Swiss League meldete den Rekordflug von Yael Margelisch bei der FAI (Fédération Aéronautique Internationale) an, um ihn als Weltrekord bestätigen zu lassen.

pd/tma

03. Mai 2019, 19:29

