Kuonen hat Weltcup-Start im Visier

Mit den Rennen in Lillehammer beginnt für Michael Kuonen der Start in die Bob-Saison. Foto: mengis media

Am Wochenende beginnt für Michael Kuonen die zweite Saison als Bobpilot. Der Oberwalliser will sich auch für den Weltcup empfehlen.

Michael Kuonen startet am Wochenende in seine zweite Saison als Bobpilot. Er hat sich mit seinem Team intensiv auf die kommenden Wettkämpfe vorbereitet. Seit einem Monat hat er Trainingsfahrten auf den verschiedenen Bobruns in Europa absolviert. "Wir haben dabei intensiv die Anschieber und auch das Material getestet. Jetzt sind wir bereit und sind froh, dass es bald losgeht.“ Ganz ohne Zwischenfälle verlief die Vorbereitungsphase nicht. Ganz zu Beginn hatte Anschieber Sandro Ferrari einer Blinddarm-Operation und fiel damit für längere Zeit aus. Danach gab es beim Viererbob-Training in Altenberg einen Sturz. "Es geschah in der berüchtigten Kurve 13. Normalerweise geht so ein Sturz glimpflich und ohne Blessuren aus. Doch es erwischte einen Anschieber ziemlich heftig und er erlitt einen Schlüsselbeinbruch.“ Vor dem Saisonstart gab es Selektionsrennen von Swiss Sliding. Hier erreichte Michael Kuonen mit seinem Team gute Leistungen. Er gewann die Gesamtwertung der drei Testfahrten. So ist er als erstes Team für die Europacuprennen gesetzt.

In der letzten Saison konnte Michael Kuonen als Pilot auch schon Viererbob-Rennen bestreiten. In dieser Saison will er noch vermehrt den Fokus auf den Vierer legen. "Wir wollen auch im Viererbob voll angreifen. Im Training ist es sehr gut gelaufen“, blickt der Oberwalliser zurück. "Wir mussten uns dabei die Bahnen jedes Mal neu erarbeiten. Aber bis jetzt ist es geschmeidig gelaufen.“

Michael Kuonen hofft, dass er bis Weihnachten im Europacup einen Podestplatz erreichen kann. Das grosse Ziel ist, in der zweiten Saisonhälfte auch Startgelegenheiten im Weltcup zu bekommen. "Wir möchten natürlich gerne zeigen, dass wir international mithalten können. Voraussetzung dafür sind natürlich gute Ergebnisse im Europacup.“ Am Samstag startet Pilot Michael Kuonen in Lillehammer mit dem Zweierbob. Das Rennen mit dem Viererbob steht am Sonntag auf dem Programm.“

22. November 2019, 16:05

