Der Ligaerhalt als Ziel für die neue Saison

Am Samstag startet die neue Saison für den NLB-Volleyballclub Visp. Mit der neuen Trainerin Melanie Cina will das Team den Ligaerhalt schaffen.

Der NLB-Volleyballclub Visp startet am Samstag mit der neuen Trainerin Melanie Cina in die neue Saison. Für die richtige Saisonvorbereitung hat Cina unter anderem mit jeder Spielerin ein Einzelgespräch geführt, um sie kennenzulernen und auch vom Sport her zu analysieren. Wichtig war auch die Arbeit im mentalen Bereich. «Diese ist immer wieder ein grosses Thema bei uns im Sport», so Cina.

Das Ziel des VBC Visp ist der Ligaerhalt. Der VBC Visp gehöre einfach in die Nationalliga B, ist Cina überzeugt. Im ersten Spiel trifft Visp auf den BTV Aarau.

ac

09. Oktober 2019, 10:06

Artikel teilen