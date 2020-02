Kultur Wallis wächst

Das Jahr 2019 war ein Rekordjahr für den Verein Kultur Wallis und gleichzeitig ein Jahr der Innovation. Die Verantwortlichen ziehen eine durchwegs positive Bilanz.

«Kultur Wallis ist ein unentbehrlicher Verein der Walliser Kulturlandschaft geworden.» Mit diesen Worten eröffnet Rachel Pralong, Präsidentin des Vereins Kultur Wallis, den Tätigkeitsbericht 2018/2019. Die Rede ist von einem Rekordjahr. So haben gemäss Bericht die angebotenen Dienstleistungen für die Kulturschaffenden und die breite Öffentlichkeit neue Dimensionen erreicht.

So hat die Kulturagenda im letzten Jahr erstmals mehr als 3000 Veranstaltungen gezählt. Das ist ein Plus von 400 Events im Vergleich zum Vorjahr. Aktuell inserieren rund 700 Kulturinstitutionen ihre Veranstaltungen auf der Agenda von Kultur Wallis. Gemäss den Verantwortlichen trägt auch die digitale Kommunikation Früchte: Mehr als 5000 Abonnenten folgen Kultur Wallis auf Facebook. Dies entspricht einem Plus von 20 Prozent. Parallel dazu haben 162'000 unterschiedliche Nutzer im Jahr 2019 die Webseite des Vereins besucht. Sowohl die deutsch- als auch die französischsprachige Besucherzahl hat sich im Vergleich zum Jahr 2014 verdreifacht.

Und auch die neue Podcast-Serie zu den Walliser Künstlern oder die Silent Party im Kulturzentrum «Les Arsenaux» zeugen gemäss Mitteilung von der ständigen Weiterentwicklung der Aktivitäten.

pd/ip

18. Februar 2020, 09:23

