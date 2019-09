Als wäre es gestern gewesen

Walter Sieber, Gabriel Heldner und Marcel Jossen (von links) in Aktion. Foto: WB/Andrea Soltermann

Die Band «remember» mit Verstärkung an der Buchtaufe von Yesterday». Foto: WB/Andrea Soltermann

Im World Nature Forum in Naters fand am Samstagabend die Buchtaufe von «Yesterday» statt. Das Interesse am Buch von Tony Eggel über die Oberwalliser Beat-, Pop- und Rockbands der 1962er- bis 1972er-Jahre war gross.

Der Einladung von Tony Eggel zur Buchtaufe von «Yesterday» folgten sehr viele Musikbegeisterte und Akteure der 1968er-Bewegung. Freie Plätze gab es im WNF schon eine halbe Stunde vor Anlassbeginn nicht mehr und der Besucherandrang schien schier kein Ende zu nehmen.

Zu Beginn des Abends gab es ein Konzert mit der Band «remember». Tony Eggel und seine Bandkollegen Marcel Jossen, Roli Derendinger, Walter Sieber, Rodo Bossotto und Sebastian Werner liessen mit den Rolling Stones, Beatles, Uriah Heep und anderen grossen Bands die Flowerpower-Zeit aufleben.

Im Gespräch mit Jürg Pfammatter gab Tony Eggel Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Buchs «Yesterday». Bei der anschliessenden Podiumsdiskussion kamen Gabriel Heldner, Bandmitglied von den «Teddyboys», Elisabeth Joris, Historikerin, Willy Derendinger und Sebastian Werner, Bandmitglieder von den «Plastic Creatures», zu Wort. Zu erfahren war dabei, was in den 1968er-Jahren politisch lief, wie sich die Gesellschaft wandelte und welchen Platz die Musik dabei einnahm. Der Abend klang aus wie er begonnen hatte – mit Musik aus der bewegten Zeit.

Mehr zur Buchtaufe von «Yesterday» lesen Sie im «Walliser Boten» vom Montag, 9. September.

08. September 2019, 15:30

