Malatelier mit Hausbewohnern und Kita-Kindern

Vom 26. November bis 31. Januar 2020 ist im Haus der Generationen St. Anna in Steg eine Bilderausstellung von Bewohnern und Kita-Kindern zu sehen. Die Vernissage war am Sonntag.

Im Haus der Generationen St. Anna in Steg ist vom 26. November bis 31. Januar 2020 unter dem Titel «Berührungspunkte» eine Bilderausstellung von Heimbewohnern und Kita-Kindern zu sehen. Gemäss Mitteilung wurden an der Vernissage am Sonntag die Bilder präsentiert. Die Laudatio hielt Astrid Hutter. Jasmine Gnesa und Herbert Henzen umrahmten den Anlass musikalisch.

Die Idee ein Malatelier mit den Bewohnern des Hauses und den Kindern der Kita zu starten, entstand letzten Frühling. Marcel Hischier stellte da seine Aquarelle im Haus der Generationen aus. Wie hat er nun das Malen mit älteren Menschen erlebt? Alle seien mit Herzblut dabei gewesen und er sei ob deren Leistungen überrascht gewesen, so Hischier.

Käthy Hosennen ist eine der sieben Bewohner, deren Bilder in der Ausstellung zu sehen sind. «Früher malte ich nie. Aber jetzt habe ich Zeit dafür. Das Malen kann ich allen empfehlen.»

Um die 30 Bilder und dokumentarische Fotos sind nun bis Ende Januar 2020 im Haus der Generationen St. Anna ausgestellt. Hinzu kommen die Engelskarten, welche von den Bewohnern im Malatelier gemalt wurden und im Bazar des Hauses zugunsten der Bewohner verkauft werden.

