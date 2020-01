Rosen für Siders

Das neue Herzstück der Fondation Rilke in Siders: der Gedichtband «Les Roses». Foto: zvg

Die Fondation Rilke hat vor Kurzem ein Konvolut einzigartiger Dokumente aus Rainer Maria Rilkes französischem Gedichtband «Les Roses» ersteigert.

Rosen spielen in Rilkes Werk eine wichtige Rolle, er widmet ihnen zahlreiche Gedichte. Für ihn stehen sie in Verbindung mit dem Leben, dem Tod, dem Dichten… Auch im Grabspruch auf seinem Grabstein in Raron kommt die Rose vor. Er verfasste ihn ein Jahr vor seinem Tod.

Und Rosen sind auch das neue Herzstück der Fondation Rilke. Dank der Unterstützung des Kantons Wallis, der Stadt Siders, der Loterie Romande, der Gemeinde Veyras und der Familie Fischer-Reinhart aus Muzot hat die Stiftung ein Konvolut einzigartiger Dokumente aus Rilkes französischem Gedichtband «Les Roses» ersteigern können. Neben dem handschriftlichen «Quatrains Valaisans», einem anderen französischen Gedichtband Rilkes, besitze die Stiftung mit «Les Roses» nun ein weiteres entscheidendes Kulturgut von Rilkes Dichtung auf Französisch.

Das Rosenkonvolut enthält alle sechs Briefe Rilkes an seinen Verleger, Manuskript und Typoskripte der Gedichte sowie die Druckfahnen mit den sukzessiven Korrekturen: ein komplettes «Ma­king-of» des Gedichtbands «Les Roses». Bevor es dem Publikum gezeigt wird, wird es inventarisiert und eingehend untersucht.

pd/ip

10. Januar 2020, 18:05

Artikel teilen