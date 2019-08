Einweihung des Kulturzentrums Les Arsenaux

Das Kulturzentrum Les Arsenaux in Sitten... Foto: Dienststelle für Kultur Wallis

Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten spricht am Donnerstag im Kulturzentrum Les Arsenaux in Sitten. Foto: Dienststelle für Kultur Wallis

Der Umbau der ehemaligen Zeughäuser in Sitten, mit dem man im August 2012 begonnen hatte, ist abgeschlossen. Das Magazin des Staatsarchivs ist eingerichtet und der Aussenbereich ist bepflanzt. Seit dem Jahr 2000 wird der Standort der ehemaligen Zeughäuser schrittweise von den kantonalen Kulturinstitutionen in Anspruch genommen.

Wie es am Donnerstag vonseiten des Kantons und der Stadt Sitten hiess, sei Les Arsenaux «ein Zentrum für Kultur, Wissenschaft und Kulturerbe sowie ein bevorzugter Begegnungsort für die Bevölkerung und Kulturakteure». Letztes Jahr habe das Kulturzentrum 320'000 Besucher gezählt.

Parallel zum Abschluss des Umbaus weihte das Staatsarchiv Wallis sein neues Magazin ein. Es sei «schweizweit das Erste, das gemäss den Normen für nachhaltige Entwicklung erbaut wurde» und umfasst drei Stockwerke und knapp 2500 Quadratmeter Fläche. Zudem verfüge es über etwas mehr als 32 Laufkilometer mobile Regale und Planschränke. Die gesamten Archivbestände des Staatsarchivs Wallis, die derzeit noch in verschiedenen Gebäuden untergebracht sind, würden künftig gemeinsam eingelagert. Sie dokumentierten über 1000 Jahre der Walliser Geschichte.

Teil des Kulturzentrums ist auch die Kunstinstallation «Lemme» (auf Deutsch: «Lemma»). Sie stammt von dem 1961 in Sitten geborenen Pierre Vadi und wurde 2013 im Kunstwettbewerb des Les Arsenaux ausgezeichnet. «Lemme» sei eine Skulptur, eine Konstruktion und ein Ausstellungsraum in einem. Es handelt sich um einen Betonkörper, in dem verschiedene Räume mit Vitrinen eingelassen sind, wo man Werke eingeladener Künstler ausstellen kann. Das Werk befindet sich westlich der Zeughäuser und ist durchgehend geöffnet. «Lemme» wurde im August mit einer Ausstellung von Pierre Vadi eröffnet.

Anlässlich des Abschlusses der Bauarbeiten warten alle erwähnten «Mieter» des Kulturzentrums Les Arsenaux mit einer Reihe öffentlicher Veranstaltungen auf, die während fünf Wochenenden zwischen Ende August und Ende September stattfinden.

