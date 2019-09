Gampeljazz startet am Donnerstag

Musik | Insgesamt treten in Gampel 50 internationale und lokale Künstler auf

Von Donnerstag bis Samstag lädt das Gampeljazz zum Besuch ein. Parat steht ein Programm mit Modern Jazz, Swing, Brass und Soul/Funk. Komik und Kulinarik kommen auch nicht zu kurz.

Der Verein Gampeljazz organisiert von Donnerstag bis Samstag die dritte Ausgabe von Gampeljazz. Zum ersten Mal dauert das Festival drei Tage lang. Das Programm ist vielseitig gestaltet. Zu hören sind Modern Jazz, Swing, Brass und Soul/Funk. Insgesamt treten in Gampel 50 internationale und lokale Künstler auf. Unter ihnen Hans-Peter Pfammatter, Norbert Pfammatter, Patrice Moret, Andreas Schaerer, Luciano Biondini, Kent Stetler, Francis Coletta, André Pousaz und Simon Fankhauser

Das Jazzfestival findet nicht ohne Grund in Gampel statt, wie Ralph Steiner, OK-Mitglied Festival Gampeljazz, erklärt: «Gampel hat schon eine gewisse Tradition wie zum Beispiel das Open Air oder Sina. Deswegen wollten wir mit einem anderen Genre in Gampel mitmischen. Ein Grund war auch, den alten Dorfteil wiederzubeleben und die Leute nach Gampel zu bringen.»

Doch nicht nur Musik allein ist in Gampel Trumpf. So bietet der Samstag ein kunterbuntes Programm für Musikliebhaber, Familien und Geniesser. Streetbands wie The Waffle Machine Orchestra oder Bassmaster Flash sorgen zusammen mit der Jazz GmbH und Moonstruck für den Soundtrack auftretender Artisten und Magier. Auch die Gampjer Musikgesellschaft Lonza wird ein Stelldichein geben. Weitere Angebote für Kinder, kulinarische Spezialitäten und ein gemütliches Ambiente auf den beiden Gampjer Dorfplätzen runden das Angebot ab.

ac

04. September 2019, 11:57

