Festival Musikdorf Ernen blickt auf erfolgreiche Konzertsaison zurück

Das Festival Musikdorf Ernen hat eine erfolgreiche 46. Konzertsaison unter dem Motto «Zweisamkeiten» erlebt. Der Blick der Organisatoren richtet sich bereits wieder nach vorne.

Der vergangene Sommer im Musikdorf Ernen sei sowohl erfolg- als auch ereignisreich gewesen, heisst es in einer Mitteilung der Organisatoren. Als Höhepunkte der diesjährigen Ausgabe werden sowohl die Uraufführung des Werks «Zweisamkeiten» vom Komponisten und Walliser Förderpreisträger Andreas Zurbriggen sowie das zehnjährige Jubiläum des Literaturfestivals «Queerlesen» genannt. Daneben habe man auch die Verleihung des vom Kanton Wallis gestifteten Kultur- und Wirtschaftspreises gefeiert.

Das Festival Musikdorf Ernen verzeichnet seit einigen Jahren einen kontinuierlichen Anstieg an Ticketverkäufen. Mit 6 726 Konzerteintritten (plus 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr) habe sich dieser Trend auch 2019 fortgesetzt.

Für den kommenden Sommer hat sich die künstlerische Leitung das Motto «Wo ist Ludwig?» ausgedacht. Im nächsten Jahr wird nämlich der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gefeiert, was sich programmatisch bei vielen Festivals, Ensembles oder Orchester in einem entsprechenden Schwerpunkt ausdrücken wird. In Ernen soll im Jahr 2020 jedoch kein Werk von Beethoven gespielt werden. Wer genug Beethoven gehört habe, solle nach Ernen kommen, wird Intendant Francesco Walter zitiert.

pd / pan

16. September 2019, 07:48

Artikel teilen