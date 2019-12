Lichtbilder erzählen Walliser Geschichte

Fassaden und Gebäude werden am Wochenende in Visp zur Projektionsfläche für die Walliser Geschichte. Foto: mengis media

Am Samstag starteten die «Walliser Nächte der Bilder» in Visp. Das Programm geht über das ganze Wochenende und enthält verschiedenste Programmpunkte.

Am Samstag wurden die «Walliser Nächte der Bilder» in Visp eröffnet. Während der Veranstaltung, die bis Sonntag dauert, können Besucher verschiedenste Projektionen auf Fassaden und Beleuchtungen auf Gebäuden entdecken. Es handelt sich dabei um eine Bildreise durch die Walliser Geschichte. Zum ersten Mal findet die Veranstaltung in der Lonzastadt statt.

Die offizielle Eröffnungsfeier fand am Samstag im Kultur und Kongresszentrum La Poste statt. Als Einstieg wurde der Kurzfilm «Das Porträt der Städte - Visp und Monthey» gezeigt. Der Projektchor «Zorro - das Musical» umrahmte die Eröffnung musikalisch. Mit dabei waren unter anderem Staatsrätin Esther Waeber Kalbermatten, Renzo Cicillini, Standortleiter Lonza Visp, Stefanie Zimmermann, Gemeinderätin Visp oder Suzanne Mistro, Präsidentin der Stiftung Edelweiss.

gm

08. Dezember 2019, 09:39

