«...dann möchte man nur noch flüchten»

Die Zermatter Band «Vibez» veröffentlicht den nächsten Song der EP «Golden Cage». Im rro-Interview stellt Bandmitglied Sam Truffer den Song «Run» vor.

Vier junge Musiker aus Zermatt, die sich in der Oberwalliser Musikszene längst einen Namen gemacht haben. Die Rede ist von der Band «Vibez». Die Songs, welche die Musiker schreiben, handeln von Situationen aus dem Alltag. Die Geschichten, die sie erzählen, sind echt. «Echter als die meisten Nasen in Hollywood», sagen sie.

Am 24. November ist ihre EP mit dem Namen «Golden Cage» erschienen. Und diese Woche veröffentlichen Martin, Mogli, Luk und Sam den Song «Run». Die Band greift im Song das Thema Stress auf. «Im Alltag kann einen der Stress teilweise ganz schon erdrücken», so Sam. «Wenn man den Boden verliert, möchte man nur noch eins: flüchten.»

Der Song «Run» ist auch digital erhältlich. «Auf diesem Weg können wir viel mehr Menschen erreichen.» Und auch in Zukunft will die Band «Vibez» ihre Musik unter die Leute bringen. «Wir sind momentan auf Tour und auch für den Jahresbeginn sind wir bereits an verschiedenen Orten gebucht.» So unter anderem am 8. Januar 2020 in Gossau und tags darauf in Lausanne.

ip

12. Dezember 2019, 14:52

