Walliser Jodlertreffen in Lalden. Foto:

Walliser Jodlertreffen in Lalden. Foto:

Walliser Jodlertreffen in Lalden. Foto:

Walliser Jodlertreffen in Lalden. Foto:

Martin Juon (23), Brigerbad, und Flavio In Albon (24), Eggerberg. Foto:

Walliser Jodlertreffen in Lalden. Foto:

Lalden Am vergangenen Wochenende trafen sich in Lalden Jodlerinnen und Jodler aus dem ganzen Kanton, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Impressionen gibt es in unserer Bildergalerie.

Eugen Brigger

30. August 2018, 00:00

Artikel teilen