Krimiroman in den Walliser Bergen

«MounTeens» – so heisst die Detektivserie von Marcel Naas (45), deren erster Band soeben erschienen und im Handel erhältlich ist.

«Ich freue mich riesig darüber, dass mein Jugendbuch fertiggestellt ist», sagt Marcel Naas, Dozent an der ­Pädagogischen Hochschule Zürich, gegenüber der RZ. Der 45-jährige ­Familienvater, der vier bis sechs Wochen im Jahr auf Kühboden verbringt, hatte die Idee zu seinem spannenden ­Roman in den Walliser Bergen.

Schreibidylle auf Kühboden

Marcel Naas und seine Frau haben auf Kühboden ein Chalet und verbringen seit über 20 Jahren ihre Ferien im Wallis. «Hier ist auch die Idee für das Buch entstanden», erklärt Naas. «Die Auslöser waren meine zwei Söhne Maurice (11) und Cédric (9), die es immer sehr cool gefunden haben, dass ihr Papi Bücher schreibt – auch wenn sie wissenschaftlicher Natur waren.» Und weil Naas mit seinen Söhnen viele Detektivbücher liest, kommt ihm die Idee, für sie etwas Neues zu erfinden. «Weil wir immer auf Kühboden Ferien machen, war die Kulisse und der fiktive Rahmen schnell gegeben», ergänzt Naas, der rund zwei Jahre an seinem ersten Roman geschrieben hat. «Ich habe bewusst ein Buch für neun- bis 14-jährige Jugendliche geschrieben, weil ich diese Altersklasse als Vater und früherer Sekundar­lehrer sehr gut kenne», erklärt er.

Buchmesse in Bologna

Um seine beiden Söhne – denen das Buch gewidmet ist – zu überraschen, schreibt Naas vorwiegend spätabends zwischen 22.00 und 2.00 Uhr früh. «Das war die einzige Möglichkeit, damit meine Kinder nichts davon mitbekommen haben», sagt Naas. «Zuerst habe ich vier Figuren geschaffen, die sich als Hobby-­Detektive beweisen und allerhand rätselhafte Fälle lösen, die in den Bergen spielen.» Aus diesen Hobby-Detektiven leitet sich auch der Name der Serie «MounTeens» ab. «Damit soll schon im Titel klar werden, dass die Detektivgeschichte von 13-jährigen Teenagern in den Bergen handelt.» «Berge, Ski und falsche Spuren» heisst der vielversprechende ­Titel, der davon erzählt, wie auf der Lärchenalp in der Vorweihnachtszeit grosse Unruhe herrscht und ein ­Hotelier vertrieben werden soll. Die «MounTeens» schalten sich daraufhin ein und stürzen sich in ein turbulentes Abenteuer. «Das Buch erzählt die spannende Geschichte von vier Freunden, die in den Schweizer Bergen ermitteln und versuchen, einen geheimnisvollen Fall zu lösen», präzisiert Marcel Naas, der bereits die Fortsetzungsgeschichte geschrieben hat. Die «MounTeens» sollen im nächsten Jahr auch an der Internationalen Kinderbuchmesse in Bologna vorgestellt werden.

25. Oktober 2018, 00:00

