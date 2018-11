Traumstart für Oberwalliser Volleyballteam

Brig-Glis | VBC HOW mit fünf Siegen in Serie

Das Oberwalliser Volleyballteam VBC HOW ist mit fünf Siegen in die neue 1.-Liga-Saison gestartet und liegt auf dem dritten Tabellenrang. Am Samstag kommt es zum Spitzenkampf gegen den zweitplatzierten VBC La Côte.

Vergangene Saison gelang dem VBC Herren Oberwallis (HOW) als Aufsteiger eine solide Saison und am Ende der sichere Ligaerhalt. In

diesem Jahr reiten die Oberwalliser auf einer richtigen Erfolgswelle: Sämtliche fünf Meisterschaftsspiele konnten bisher gewonnen werden. Die Belohnung: der dritte Tabellenplatz. Nach Verlustpunkten führt der VBC HOW zurzeit die Tabelle zusammen mit dem VBC La Côte sogar an. Einzig im Cup lief es nicht ganz nach Wunsch. Gegen das aktuell in der Gruppe an der Tabellenspitze liegende Volero Aarberg blieb man im Cupmatch Anfang November chancenlos und verlor klar mit 0:3 Sätzen. Anfang Dezember haben die Oberwalliser nun die Gelegenheit, sich in der Meisterschaft für die erlittene Cupschlappe bei den Bernern zu revanchieren. Am kommenden Samstag kommt es nun zum Spitzenkampf gegen den VBC La Côte.

Neuer Coach

Trainiert wird die 1. Mannschaft in dieser Saison nicht mehr von Manuel Jordan. Die Trainingsleitung wird aufgeteilt und auf mehrere Schultern verteilt, wie Ramon Kaufmann, Vorstandsmitglied und Spieler der 1. Mannschaft, erklärt. Der letztjährige Spielertrainer und frühere NLA-Spieler Jordan soll sich wieder ganz auf seine Rolle als Spieler konzentrieren können. Als Coach konnte für die neue Saison Sacha Bruttin aus Fully verpflichtet werden. Im 14-Mann-Kader gab es nur wenige Veränderungen. Zwei Abgänge wurden durch zwei Junioren ersetzt, die jetzt fix in die 1. Mannschaft integriert wurden. Nach langer Verletzungspause steht zudem Daniel Sieber wieder zur Verfügung.

Vorbereitung auf Sand

Auch in diesem Jahr bereitete sich der VBC HOW wie gewohnt in einem Trainingslager auf der Bettmeralp auf die neue Saison vor. In einem Trainingsmatch gegen den NLB-Ligisten VBC Fully konnten die Oberwalliser gut mithalten. «Wir hatten eine gute Saisonvorbereitung», sagt denn auch Ramon Kaufmann. «Neu war, dass wir heuer im Sommer auch das normale Balltraining auf den Beachvolleyball-Feldern der OS Glis absolvierten. Meiner Meinung nach bringt das Spielen auf der Sandunterlage als Trainingseffekt sehr viel.»

Der Traum: die Playoffs

Nach dem guten Saisonstart orientiert sich der Verein nach vorne: «Ein bisschen träumen wir von den Playoffs», sagt Kaufmann. Playoffs – das bedeutet mindestens Rang 2. Dies wäre einer der grössten Erfolge für den Oberwalliser Herren-Volleyballclub, der rund 120 Mitglieder zählt, darunter 45 Aktivmitglieder und 2020 sein 20-Jahr-Jubiläum feiern kann. Die Playoff-Qualifikation wäre neben dem grossen sportlichen Erfolg auch eine Art würdiger Abschluss für die Teamleistung, denn nach dieser Saison zeichnen sich einige Veränderungen in der Mannschaft ab. «Der Aufwand in der 1. Liga

ist sehr gross, unsere 1. Mannschaft trainiert doppelt so oft wie die zweite und hat auch

mehr Matches», sagt Kaufmann. Nach dieser Saison gedenken einige Spieler in Zukunft dann kürzerzutreten.

Vision: Gründung Beachvolleyball-Club

Wie schon erwähnt, spielen einige Mitglieder des VBC HOW in den Sommermonaten regelmässig auch Beachvolleyball. Im ganzen Wallis existiert aber noch kein einziger Beachvolleyball-Verein. Geht es nach Kaufmann und andern Spielern des VBC HOW, soll sich dies bald ändern. «Wir überlegen uns ernsthaft, hier im Oberwallis einen Beachvolleyball-Club zu gründen und damit der steigenden Popularität dieses Sports Rechnung zu tragen.» Die Vision: Gründung eines Beachvolleyball-Vereins 2019. n

Frank O. Salzgeber

15. November 2018, 00:00

