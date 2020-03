Der vor knapp drei Jahren gegründete Verein «Club 73» will das literarische Schaffen im Oberwallis fördern. Neben Literaturtalk sollen laut Präsident Kurt Schnidrig auch Schreibseminare und Lektoratsgespräche angeboten werden.

«Nicht wenige Oberwalliserinnen und Oberwalliser haben den Traum, selbst einmal ein Buch zu schreiben», sagt Kurt Schnidrig, Präsident des Vereins «Club 73». Viele stehen dabei vor dem Problem: «Wie bringe ich meine Idee zwischen zwei Buchdeckel.» Hier will der Verein «Club 73» helfen. «Wir wollen die Literatur im Oberwallis fördern», so Schnidrig.

Der 2017 gegründete Verein «Club 73» nennt sich so in Anlehnung an das Gründerjahr des Oberwalliser Rotten Verlags. Den einheimischen Rotten Verlag in diversen Belangen wie beispielsweise der Förderung und Begleitung von potenziellen Verlagsobjekten zu unterstützen, ist ein Ziel des Vereins. Daneben will er «Geburtshelfer» sein von privaten Buchprojekten. «Das Bedürfnis, ein Buch zu schreiben, ist bei vielen Menschen da, aber nicht wenige geraten dabei unterwegs ins Stolpern und bleiben stehen», erzählt Schnidrig. Das nötige Know-how zu vermitteln, sei ein wichtiges Anliegen des Vereins. So werden Schreibseminare organisiert, wo die Teilnehmer mit wichtigen Grundlagen der Schreibtechnik vertraut gemacht werden und an ihrem Stil feilen können. Ebenso wichtig sind laut Schnidrig Lektoratsgespräche. Dabei sollen potenzielle Autoren betreut und vor «Anfängerfehlern» bewahrt werden. Denn Lektorat sei viel mehr als bloss Korrekturlesen: «Wir coachen angehende Autoren, wie sie am besten ihre Texte aufbauen und strukturieren können.»

Der «Club 73» möchte aber auch eine Plattform bieten für das literarische Schaffen im Oberwallis. So hat man in diesem Jahr erstmals eine Litera(Tour) durchs Oberwallis gestartet. An einem Abendanlass unterhält sich Moderator Kurt Schnidrig mit vier bis fünf Autoren, die anschliessend auch eine kurze Leseprobe ihres Schaffens geben. Zum Auftakt machte die Litera(Tour) im Januar in Zermatt halt, wo Bergschriftsteller Ernesto Perren, die Bilderbuchautorin Jolanda Perren, Schriftstellerin Sieglinde Kuonen-Kronig, Jungautorin Joanne Gattlen und Buchhändlerin Noemi Schnidrig zu Gast waren.

Nach dem stimmungsvollen Auftakt der Litera(Tour) in Zermatt und der romantischen Winterreise in Leukerbad hätte der «Club 73» am Mittwoch in der Buchhandlung ZAP in Brig seinen nächsten Auftritt gehabt. Allerdings musste der Anlass wegen der Problematik rund um den Coronavirus kurzfristig abgesagt werden. «Wir hoffen, diesen Auftritt bald nachholen zu können», sagt Schnidrig. Die weiteren bereits angekündigten Auftritte der Litera(Tour) auf der Bettmeralp und in Obergesteln bleiben vorerst bestehen. Da der Oberwalliser Literaturmarkt sehr überschaubar ist, planen die Verantwortlichen des «Club 73» in Zukunft eine grössere Litera(tour), die sie durch die Deutschschweiz und vielleicht sogar nach Deutschland führen wird.

