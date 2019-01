Bis zu einem Meter Neuschnee für das Oberwallis?

Wetter | Erneut viel Neuschnee in den Schweizer Bergen

Schneereich. Gemäss MeteoSchweiz soll es bis am Dienstag im Oberwallis bis zu einem Meter Neuschnee geben. Foto:

Auf die Schweiz kommen an diesem Wochenende erneut intensive Schneefälle zu. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) warnt vor stellenweise über einem Meter Neuschnee, der von Samstagabend bis Dienstagmittag im Oberwallis sowie am Alpennordhang vom Berner Oberland ostwärts bis in Teilen Graubündens fallen werde.

Oberhalb von 1200 bis 1500 Metern fallen voraussichtlich 80 bis 110 Zentimeter Neuschnee, in einem Streifen vom Jungfraugebiet über die Urner Alpen bis ins Glarnerland sowie im Prättigau sogar 100 bis 130, lokal bis 140 Zentimeter. Deswegen würden in diesem Gebiet Schneewarnungen der zweithöchsten Stufe ausgegeben, hiess es in einer MeteoSchweiz-Mitteilung vom Samstag.

Den Schneefall begleiten stürmische Winde. Oberhalb von rund 2000 Metern werden für Sonntag und Montag Böenspitzen zwischen 120 und 160 Kilometern pro Stunde vorhergesagt. Auch in erhöhten Lagen der Alpennordseite und im übrigen Alpenraum seien Schneefälle zu erwarten. In den betroffenen Gebieten ist demzufolge mit Behinderungen im Strassen- und Schienenverkehr zu rechnen.

13. Januar 2019, 08:00

Artikel teilen