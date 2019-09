Wallis ist Airbnb-Spitzenreiter

Die Entwicklung von Airbnb im letzten Jahr in der Schweiz zeigt, dass das Wallis der Kanton mit den meisten gebuchten Objekten war. Foto: Keystone

Ein Vergleich unter den Kantonen zur Entwicklung von Airbnb im letzten Jahr zeigt, dass das Wallis mit über 8000 gebuchten Objekten ganz klar an der Spitze bleibt.

Seit 2014 beobachtet das Walliser Tourismus Observatorium Tourobs die Entwicklung von Airbnb in der Schweiz. Die neusten Daten zeigen, dass im Jahr 2018 in der Schweiz 49'207 Objekte durch die kalifornische Plattform zur Verfügung gestellt wurden. 90 Prozent dieser Objekte wurden mindestens einmal gebucht. Gemäss Mitteilung von Tourobs bleibt das Wallis mit 8484 gebuchten Objekten ganz klar an der Spitze der Kantone. Der Durchschnitt liegt bei 1694 Objekten pro Kanton.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt sowohl für den Kanton Wallis als auch gesamtschweizerisch 3,6 Nächte. Auf nationaler Ebene war ein Objekt im Jahr 2018 für durchschnittlich 177 Tage auf der Plattform buchbar. Seine effektive Nutzung betrug 70 Tage. Die Kantone Graubünden und Wallis zeichnen sich durch längere Verfügbarkeiten von 229 beziehungsweise 210 Tagen aus. Mit 76 respektive 78 Tagen liegt die Wohnungsbelegung in diesen beiden Alpenkantonen jedoch nahe beim nationalen Durchschnitt.

Die Analyse der Vermieterprofile, die Airbnb nutzen, um ihre Unterkunft auf den Markt zu bringen, ermöglichte es Tourobs, vier Arten von Gastgebern zu unterscheiden. Ein Amateurvermieter ist definiert als einer, der ein einzelnes Objekt für einen Zeitraum von weniger als 120 Tagen pro Jahr vermietet. Diese Kategorie repräsentiert 38 Prozent des Schweizer Angebots. In der Semi-Amateur-Kategorie, die 42 Prozent des Schweizer Angebots ausmacht, sind die Vermieter, die ein Objekt für einen Zeitraum von mehr als 120 Tagen vermieten. Tourobs qualifiziert Vermieter als semiprofessionell, wenn sie zwei bis fünf Objekte für einen Zeitraum von mehr als 120 Tagen anbieten. Diese Art von Angebot hat derzeit einen Marktanteil von 18 Prozent. Schliesslich gibt es ein noch marginales professionelles kommerzielles Segment - 2 Prozent -, zu dem Vermieter gehören, die mehr als fünf Objekte für einen Zeitraum von mehr als 120 Tagen im Jahr anbieten.

Tourobs schätzt den Beherbergungsumsatz von Airbnb in der Schweiz auf rund 496 Millionen Franken. Allein für den Kanton Wallis werden 139 Millionen Franken geschätzt. Airbnb selbst geht davon aus, dass die Plattform 2018 für die Schweizer Wirtschaft direkte Ausgaben von 642 Millionen Franken ausgelöst hat. Basierend auf dieser Studie von Airbnb schätzt Tourobs das Beherbergungseinkommen im Wallis auf rund 256 Millionen Franken. Trotz dieser Divergenzen bei den Schätzungen des Umsatzes lässt sich gemäss Tourobs dennoch sagen, dass im Jahr 2018 die touristische Kurzzeitvermietung von Wohnungen über Airbnb ein signifikantes Volumen ausmacht, welches vergleichsweise 6 bis 12 Prozent des Beherbergungsumsatzes der Schweizer Hotellerie erreicht.

05. September 2019, 11:30

