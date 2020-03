Premiere für CC Oberwallis und Team Stern

Das Team Stern vom CC Oberwallis vertritt die Schweiz an der Weltmeisterschaft. Präsident Romy Rothenfluh reist mit positiven Gefühlen nach Kanada.

Vom Samstag bis am 22. März findet im kanadischen Prince George die Curling-Weltmeisterschaft der Damen statt. Nach dem Gewinn der Schweizermeisterschaft im Februar hat sich das junge Team Stern vom CC Oberwallis erstmals für einen internationalen Grossanlass qualifizieren können. Nach dem Titelgewinn bei den Schweizermeisterschaften folgte für die Spielerinnen eine Woche Ruhe. Danach ging es mit der Vorbereitung der WM los. Romy Rothenfluh, Präsident des CC Oberwallis, erlebte das Team da konzentriert, aber nicht besonders nervös. "Die Spielerinnen waren locker drauf und sehr aufgestellt. Sie machten mir einen sehr zuversichtlichen Eindruck. Ich hoffe jetzt, dass sie die Form bis zu den Weltmeisterschaften behalten können."

Am Montag ist das Team nach Kanada gereist. Dort fand zuerst ein Trainingslager in Vancouver statt. Am Donnerstag geht es weiter zum WM-Ort Prince George. Für das Team Stern ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft eine Premiere. Romy Rothenfluh glaubt nicht, dass das ein Nachteil ist. "Das Team hat schon einige Male in Kanada gespielt. Sie kennen die speziellen Eisverhältnisse sehr gut. Und man darf nicht vergessen, dass sie schon alle WM-Teams einmal geschlagen haben."

13 Teams nehmen an der Weltmeisterschaft in Kanada teil. Für Romy Rothenfluh sind vor allem Schweden, Kanada. Japan und Korea in der Favoritenrolle. "Für unser Team wäre es ein grosser Erfolg, wenn es die Teilnahme an den Play-offs schaffen würde." Romy Rothenfluh reist zusammen mit einer 20-köpfigen Schweizer Delegation nach Kanada. Da sorgen sie für die Unterstützung des Teams. "Unsere Mannschaft schätzt diese Unterstützung sehr. Das haben wir schon bei der Schweizermeisterschaft gesehen. Den Spielerinnen hat unser Support extrem geholfen."

Die Teilnahme des Teams Stern ist ein Höhepunkt in der Geschichte des CC Oberwallis. "Vor zwei Jahren hat das Projekt angefangen. Da war das Team auf Position 35 in der Weltrangliste. Im ersten Jahr gelang der Sprung auf Platz 14. Jetzt ist das Team auf der Position sechs. Das ist eine unglaubliche Entwicklung. Ja, das ist ein richtiger Quantensprung."

12. März 2020, 15:17

