Finalniederlage für das Team Valais/Wallis Future

Das Team Valais/Wallis Future verliert den Play-off-Final gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 0:3.

Im Play-off-Final bei den Elite Junioren U20 Top kam es zum Duell des Teams Valais/Wallis Future gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Das Team Valais/Wallis Future besteht hauptsächlich aus Spielern des EHC Visp und des HC Siders. Die Walliser hatten die Qualifikation auf dem 1. Rang beendet. Die St.Galler lagen nach der Qualifikation auf dem 2. Rang. In den drei Direktduellen hatte Rapperswil-Jona zweimal gewonnen, einmal hatten die Walliser die Nase vorn.

Im ersten Spiel in der Lonza Arena führten die Walliser bis kurz vor Schluss mit 2:0. Danach erzielten die St.Galler in Überzahl noch drei Tore und holten sich das Break. Im Auswärtsspiel in Rapperswil waren die Walliser ohne Chance und mussten sich mit 1:6 geschlagen geben. Im dritten Spiel schoss Yoann Anex eine Minute vor Spielende den Ausgleich zum 2:2 für Valais/Wallis Future. Doch 30 Sekunden später erzielten die Gäste den 3. Treffer und holten sich den Sieg. Damit war auch die Entscheidung um den Schweizermeistertitel zugunsten der St. Galler gefallen.

12. März 2020, 14:52

