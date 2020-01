Drei Oberwalliser mitten im Abstiegskampf

Die beiden Oberwalliser Saleh Chihadeh (links) und Uros Vasic beim öffentlichen Training in der Stockhorn Arena. Foto: mengis media

Diego Berchtold, Torhüter des FC Thun, will eine stärkere Defensive. Foto: mengis media

Der FC Thun konnte in der Hinrunde der Super League nicht überzeugen. Der Club mit den drei Oberwalliser Spielern Chihadeh, Vasic und Berchtold ist aber vom Ligaerhalt überzeugt.

Fünf Tage vor dem Rückrundenstart gegen den FC Sitten öffnet der FC Thun die Türen der Stockhorn Arena zu einem öffentlichen Training. Mit dabei sind an dem Morgen auch die drei Oberwalliser Spieler beim FC Thun Saleh Chihadeh, Uros Vasic und Diego Berchtold. Alle samt stiessen im Sommer zu der ersten Mannschaft des FC Thun. Rangmässig läuft es im Berner Oberland noch nicht nach Wunsch. Mit fünf Punkten Rückstand auf den Zweitletzten Neuenburg Xamax ist der FC Thun am Tabellenende klassiert. Gerade einmal 16 Tore gelangen den Thuner in 18 Spielen. Zudem kassierten sie 40 Gegentore. Beide Werte sind die schlechtesten der Liga.

Am 3. Januar begann für den FC Thun die Vorbereitung für die Rückrunde. Den Fokus legte man vermehrt auf den Abschluss und die Defensivarbeit. «Wir müssen im Abschluss effizienter werden», sagt Stürmer Saleh Chihadeh. Mit der Verpflichtung von Leonardo Bertone und Nicolas Hasler für das zentrale Mittelfeld setzten die Verantwortlichen vom FC Thun auch ein klares Zeichen. Das Ziel der drei Oberwalliser ist klar: Der Abstieg soll verhindert werden, wenn es sein muss auch über das Barragespiel. «Wir müssen uns als Team aus der schweren Vorrunde rauskämpfen», erläutert Uros Vasic. Die Stimmung im Team sei aber gut, fügt Torhüter Diego Berchtold hinzu.

bl

25. Januar 2020, 10:42

