HOW-Junioren stehen im Walliser Cupfinal

Am Sonntagnachmittag empfingen die Junioren des VBC HOW in der Briger BFO-Turnhalle den VBC Fully. Obschon die Unterwalliser als Favoriten ins Spiel gingen, schafften die Junioren des HOW einen 3:0-Sieg.

Der Start in den ersten Satz verlief ausgeglichen. Fully lag mit 21:20 in Front, als das Trainer-«Trio» Schmocker ein Time-Out nahm. Die Auszeit kam für HOW zum optimalen Zeitpunkt. Die Oberwalliser reihten danach fünf Punkte aneinander und sicherten sich den ersten Satz mit 25:21.

Im zweiten Satz knüpften die HOW-Junioren an den ersten an. Wenige Fehler sowie druckvolle Aufschläge und Angriffe des Heimteams machten Fully das Leben schwer. HOW ging mit 15:7 in Führung. Daraufhin folgte jedoch eine schwächere Phase. Fully kam wieder heran und hatte beim Stand von 24:22 zwei Satzbälle. HOW kämpfte sich aber zurück, glich aus und verwertete den ersten Satzball zum 26:24. Der Finaleinzug war damit für die Oberwalliser zum Greifen nahe.

Im dritten Satz setzte das Heimteam zur Kür an. Fully hatte sich bereits mit der Niederlage abgefunden, während sich HOW in einen Rausch spielte. Starke Service-Serien sowie gute Defensivarbeit und clevere Angriffe brachten beim Stand von 24:10 den Matchball. Diesen nutzte HOW und steht dank einem verdienten und überzeugenden 3:0-Sieg im Walliser Cupfinal. Dieser findet am 4. Mai in Lalden statt. Gegner wird dann Lens sein.

25. März 2019, 13:21

