Hans Jordan siegt im Walliser-Cup der Ladenkegler

Am vergangenen Wochenende trafen sich die Kegler aus allen Teilen des Kantons auf den Ladebahnen des Restaurants Simplon in Ried-Brig, um dort den Walliser-Cup auszutragen. Der routinierte Kegler Hans Jordan vom Kegelklub Eintracht Termen holte die begehrte Walliser Kanne. zum Walliser-Cup auf den Ladenbahnen in Ried-Brig.

Zusammen mit dem Kantonalvorstand war der Kegelklub Eintracht Termen für die Organisation und den Ablauf des diesjährigen Walliser-Cups verantwortlich.

Zunächst wurden in einer in einer Qualifikationsrunde die insgesamt 32 Teilnehmenden für das Haupttableau ermittelt. Bevor man jedoch zur Auslosung der Paarungen schritt, wurde die Ladenanerkennung für die Frühjahrsmeisterschaft, welche vom Kegelklub Eintracht Termen vom 24. September bis am 20. Oktober 2018 durchgeführt wird, abgehalten.

Danach schritten die Ladenkegler schliesslich zum Mann gegen Mann geführten Wettkampf, bei dem nicht alle Teilnehmenden die erzielten Resultate der Qualifikation bestätigen konnten. Die einzige Frau im Teilnehmerfeld, Diana Andenmatten vom Champion Eyholz, konnte sich für das Haupttableau qualifizieren, schied jedoch in der ersten Runde aus.

Im kleinen Final um Platz 3 und 4 wurden 15 Würfe gekegelt. Kilian Gattlen vom KK. Bergfrieden Bürchen setzte sich gegen Tomasino Mansueto vom KK Alle Neun Gampel durch. In dem mit viel Spannung erwarteten Final wurden pro Bahn 20 Würfe gekegelt. Mit Hans Jordan vom KK Eintracht Termen und Hans Michlig vom KK. Kranz Ried-Brig standen sich zwei routinierte Kegler gegenüber, welche beide die Tücken ihrer Heim-Bahn kannten. Jordan Hans gewann schliesslich mit 333 zu 323 Kegeln und konnte die begehrte Walliser Kanne in Empfang nehmen.

Rangliste

1. Jordan Hans, Eintracht Termen,

2. Michlig Hans, KK. Kranz Ried-Brig,

3. Gattlen Kilian, KK. Bergfrieden Bürchen,

4. Tomasino Mansueto, KK. Alles Um Gampel,

5. Mazotti Alain, KK. Edelweiss Steg,

6. Michlig Moritz, KK. Burgspitz Ried-Brig,

7. Bregy Roman, KK. Edelweiss Steg,

8. Zengaffinen Alain KK. Alles Um Gampel,

9. Kuonen Ernst, KK. Burgspitz Ried-Brig,

10. Zenklusen Armin, KK. Kranz Ried-Brig,

11. Christen Marcel, KK. Pichiou Réchy,

12. Salzgeber Leo, KK. Alle Neun Raron,

13. Amherd Leander, KK. Eintracht Termen,

14. Schalbetter René, KK. Eintracht Termen,

15. Heynen Hans-Peter, KK. Wiwanni Ausserberg,

16. Hug Stefan, KK. Des Alpes Naters usw.

pd / pan

06. September 2018, 12:56

