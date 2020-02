Viele Neuerungen bei den Walliser Veteranen

An der GV der Walliser Veteranen in Grône wurden sieben Schützen als Ehrenveteranen geehrt. Foto: zvg

Nach den Indoor-Finals mit Beteiligung vieler Veteranen starteten diese als erste mit ihrer GV in die Saison, die durch das 58. Eidg. Schützenfest in Luzern geprägt sein wird.

68 Veteranen, darunter zwei Damen, liessen es sich nicht nehmen, sich in Grône auf den neusten Stand der Dinge im Schiesssport bringen zu lassen. Vorerst galt es aber, sich den üblichen Traktanden zu widmen. Von nicht weniger als 18 Kameraden musste für immer Abschied genommen werden. Der Jahresbericht des Präsidenten Pierre Geiger und der positive Kassabericht fanden unisono Zustimmung. Für den unerwartet verstorbenen Kassier Pierre-Alain Schers konnte zum Glück in der Person von Pascal Buchard aus Orsières ein Ersatz gefunden werden; nicht selbstverständlich.

Sieben Walliser Schützen durften die Urkunde als Ehrenveteranen (80 Jahre) in Empfang nehmen, darunter die Oberwalliser Benjamin Bayard, Hans-Rudolf Studer, Leopold Zenklusen und der KK-Schütze Paul Blatter. Schon vor der GV waren die zahlreichen Preise der Jahresschiessen an die Gewinner verteilt worden. Dabei fielen vor allem drei Namen: Norbert Wyder dominierte die 300 M Kategorie, Benjamin Bayard die KK-Schützen und Gaëtan Fanelli das Pistolenschiessen. Auch die sehr guten Resultate der Walliser am ESF der Veteranen in Zürich wurden nochmals erwähnt, so der 2. Rang des Teams Wallis am Kantonewettkampf.

Beat Abgottspon informierte die interessierten Veteranen perfekt zweisprachig über die vielen Neuerungen, die auf die Veteranen zukommen. So können 2020 Veteranen ab 70 mit dem Standardgewehr in der Kat. A aufgelegt schiessen, dies aber nur an Wettkämpfen des Veteranenverbands. Diese Neuerung gilt aber noch nicht für Wettkämpfe des SSV, der aber grundsätzlich bereit ist, diese Erleichterung ab 2021 auch für seine Programme zuzulassen.

Pistole 25/50 M: Auch in diesen Disziplinen darf ab Auflage geschossen werden, aber nur für Randfeuerpistolen der Kat. B und D.

In der Schweiz. Veteranen - Einzelmeisterschaft SVEM und am JUVE Final in Thun wird neu die Kategorie 50 M Gewehr Kleinkaliber eingeführt. Dafür fällt ab 2021 die Kat. 50 M Pistole am JUVE-Final weg.

19. Februar 2020

