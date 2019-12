Torfestival in der Oberwalliser Meisterschaft

Am letzten Samstag duellierten sich die Mannschaften der Herren B und der Junioren im Zentrum Sosta in Susten. In beiden Kategorien gab es Spiele mit vielen Toren.

Frühmorgens zeigten sich die jüngsten Mitglieder der Oberwalliser Unihockeymeisterschaft in höchster Torlaune. Naters-Brig Rot feierte zwei deutliche Siege. Beide Male führten sie bereits zur Pause deutlich. Die Begegnung zwischen den Young Devils Embd und Naters-Brig Weiss stellte sich als die spannendste Partie heraus. Die Young Devils aus Embd führten zur Halbzeit klar, doch Naters-Brig Weiss gelang eine tolle Aufholjagd. Dennoch feierten die Embder zum Schluss die zwei gewonnenen Punkte und grüssen nun vom 2. Platz.

Zum Leid der Torhüter konzentrierten sich auch die Mannschaften der Herren Gruppe B fast ausschliesslich auf die Offensive. Den Narvik Guards und dem UHC Traktor Glis war das Wettkampfglück an diesem Tag nicht hold. Beiden Vereinen gelang kein Punktgewinn. Eine Teilnahme für die Aufstiegs-Play-offs rückt für sie bereits in weite Ferne. Am nächsten Spieltag müssen daher unbedingt Punkte her. Erfolgreich verlief der Spieltag für den Gastgeber Pfynland 2. Mit zwei klaren Siegen stiessen sie bis auf Rang 2 vor. Die Muskel Katers Naters halten sich weiterhin alle Möglichkeiten für den Barrageplatz offen. Die Fletschi Cracks ihrerseits stehen souverän an der Spitze. Wiederum überzeugten sie mit ihrer spielerischen Klasse.

Am nächsten Samstag absolvieren die Damen in Stalden ihren dritten Spieltag. Da kann es bereits zu ersten Vorentscheidungen kommen. Nach dem Damenspieltag treten die Herren in den Cup-Viertelfinals gegeneinander an.

pd/en

10. Dezember 2019, 15:32

