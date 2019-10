Claudia Kunz-Inderkummen verpasst beide Finals

An der Weltmeisterschaft der Para-Schützen in Sydney erreicht Claudia Kunz-Inderkummen einen 9. und 11. Rang. Foto: zvg

Bei der World Shooting Para Sport Weltmeisterschaft in Sydney schafft es Claudia Kunz-Inderkummen nicht in die Finals.

An der Weltmeisterschaft der Para-Schützen in Sydney sind die Wettkämpfe von Claudia Kunz-Inderkummen leider nicht ganz so erfolgreich verlaufen. Im Liegend-Programm klassierte sie sich im 11. Rang. Ein Fehler in einer entscheidenden Matchphase verunmöglichte eine bessere Klassierung.

Beim Stehend-Wettkampf standen die Sterne von Beginn weg nicht so günstig. Grund dafür war die von der World Shooting Para Sport-TK kurzfristig verlangte Positionsanpassung. Obwohl die alte Position den gültigen Regeln entsprochen hatte, musste das "Look and Feel" welches der TK nicht gefallen hat angepasst werden. Claudia Kunz-Inderkummen hat in Sydney unter diesen Vorzeichen alles gegeben. Doch die "Quadratur des Kreises" vermochte auch sie nicht umzusetzen. Trotz der aufgrund ihrer Verunsicherung verpatzten ersten Passe schoss sie einen hervorragenden Restmatch und konnte sich auf dem 9. Rang klassieren.

23. Oktober 2019, 18:03

