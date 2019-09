Drei Oberwalliser in den Top Ten

Claudio Furrer (vorn) erreichte beim Iron Bike Race in Einsiedeln den 5. Rang. Foto: zvg

Beim Mountainbikerennen Iron Bike Race in Einsiedeln schaffen es drei Oberwalliser in die Top Ten.

Mehr als 1000 Biker nahmen beim Iron Bike Race in Einsiedeln den letzten Marathon der Saison unter die Räder. Aus dem Oberwallis waren 18 Teilnehmer am Start. Zur Auswahl standen drei Strecken mit 53 oder 77 Kilometern Länge, sowie der Langdistanz über 101 Kilometer mit 3700 Höhenmetern. Der Start auf dem Klosterplatz erfolgte gestaffelt. Er wurde jeweils von einem Bikersegen durch einen Pater des Klosters eingeläutet.

Perfektes Herbstwetter mit angenehmen Temperaturen und dazu eine trockene, schnelle Strecke wartete auf die Biker. Die abwechslungsreiche Strecke rund um den See hatte für jeden etwas dabei. Die ersten zehn Kilometer entlang dem Sihlsee wurden mit schnellen 39 Stundenkilometern angegangen. Die erste Steigung sorgte danach jedoch für eine erste Selektion.

Auf der Langdistanz über 101 Kilometern konnte Claudio Furrer vom Team Kens Bikeshop gegen Ende noch zulegen und klassierte sich in 5.19 Stunden auf dem fünften Rang bei den Herren 2. Die Mitteldistanz nahmen acht Oberwalliser unter die Räder. Top Ten Resultate gelangen dabei Patricia Imesch mit einer Zeit von 5.08 Stunden und dem sechsten Rang bei den Damen 2 sowie Christian Biffiger in 3.46 Stunden als Neunter bei den Herren 3. In dieser Kategorie erreichte Christian Kummer den 53. Rang. Richard Kummer kam bei den Herren 4 auf den 24. Rang. Sebastian Egger klassierte sich im Rennen über 53 Kilometer bei den Herren Fun auf dem 17. Rang.

Mit dem Rennen im Kanton Schwyz wurde auch die Bike Marathon Saison 2019 abgeschlossen.

en

27. September 2019, 15:45

Artikel teilen