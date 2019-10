Offensiv zu harmlos

Der HC Siders hat es verpasst, nach dem Sieg gegen die Biasca Ticino Rockets nachzudoppeln. In Weinfelden verlor man mit 1:3 gegen den HC Thurgau.

Nach einem torlosen Startdrittel ging Siders kurz nach Beginn des Mittelabschnitts durch Eliott Meyrat in Führung. Thurgau reagierte umgehend und kehrte das Spiel innert 56 Sekunden in eine 2:1-Führung. Und als das Heimteam in der 26. Minute auf 3:1 erhöhen konnte, war das bereits die frühe Entscheidung.

Die Partie gestaltete sich über 60 Minuten ausgeglichen, das Heimteam präsentierte sich aber effizienter und holte sich so die drei Punkte.

22. Oktober 2019, 22:07

Artikel teilen