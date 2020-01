Sandro Theler erhält beim FC Sitten einen Profivertrag ab dem 1. Februar. Der Kontrakt läuft zwei Jahre mit der Option auf eine Verlängerung für weitere zwei Jahre.

Der 19-Jährige stand im Herbst mehrmals im Aufgebot der ersten Mannschaft, ohne dabei zum Einsatz zu kommen. Der FC Sitten startet am Sonntag in Thun in die Rückrunde.

tad

21. Januar 2020, 18:26

